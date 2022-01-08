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МИД назвал «детским лепетом отчаяния» слова Блинкена о роли России в Казахстане

Представитель МИД РФ Захарова: США не знают, что говорить о ситуации в Казахстане
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала «детским лепетом» от отчаяния из-за отсутствия аргументов слова госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании в Казахстане.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты больше не могут врать и лицемерить, называя мирными происходящие там протесты. Захарова напомнила, что направление миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в страну являлось абсолютно законным, а реакция Вашингтона на это оказалась «оскорбительной и хамской».

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По словам официального представителя МИД, заявления США — это не русофобия, а отчаяние от отсутствия аргументов, поскольку вопросы о происходящем в Казахстане ставят представителей американской администрации в тупик.

«Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», — заключила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД уже назвала хамским заявление Блинкена по поводу событий в Казахстане. Представитель МИД также отметила, что ответ миротворцев ОДКБ на призыв руководства Казахстана является абсолютно легитимным.

В пятницу, 7 января, Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в республике. «Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — сказал глава Госдепартамента.

Марина Совина
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