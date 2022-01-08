В США ответили на возмутившие МИД России заявления

Возмутившие МИД России заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на запланированных переговорах с РФ по стратегической стабильности. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — сказал представитель американской администрации в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хамским заявление Блинкена по поводу событий в Казахстане. Представитель МИД также отметила, что ответ миротворцев ОДКБ на призыв руководства Казахстана является абсолютно легитимным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в стране. «Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — сказал Блинкен.