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В США ответили на возмутившие МИД России заявления

Белый дом: возмутившие МИД РФ заявления госсекретаря Блинкена отражают позицию Вашингтона

Фото: Pixabay

Возмутившие МИД России заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на запланированных переговорах с РФ по стратегической стабильности. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — сказал представитель американской администрации в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хамским заявление Блинкена по поводу событий в Казахстане. Представитель МИД также отметила, что ответ миротворцев ОДКБ на призыв руководства Казахстана является абсолютно легитимным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в стране. «Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — сказал Блинкен.

Марина Совина
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