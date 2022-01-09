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Стало известно о возможном выпуске бюджетной версии iPhone

Bloomberg: весной 2022 года компания Apple представит новую версию бюджетного iPhone SE

Фото: Pixabay

Компания Apple готовится представить бюджетный iPhone SE, о выпуске новой версии заявил аналитик Марк Гурман агентству Bloomberg.

По словам эксперта, новую версию покажут весной 2022 года на виртуальной презентации. Модель будет работать на новом процессоре, скорее всего A15 от iPhone 13, и поддерживать 5G. Дизайн гаджета будет копировать существующий iPhone 8, сообщил Гурман. Также Apple возможно представит 27-дюймовый iMac и Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max.

Ранее стали известны подробности о новой VR-гарнитуре от Apple. По словам журналистов, будущий шлем виртуальной реальности будет состоять из трех дисплеев: пара будет взаимодействовать с органами пользователя, а третий экран необходим для работы с периферийным зрением.

Марина Совина
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