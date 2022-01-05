Перечислены новые детали VR-гарнитуры Apple

Будущая VR-гарнитура Apple получит три дисплея. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты ссылаются на специалистов Display Supply Chain Consultants, согласно которым первый VR-шлем от Apple будет иметь «инновационную конфигурацию». Авторы перечислили главные детали нового устройства, например, наличие двух экранов microOLED и одной AMOLED-панели. Пара дисплеев будет взаимодействовать с органами пользователя, третий экран необходим для работы с периферийным зрением.

Эксперты напомнили о том, что Sony недавно анонсировала выпуск дисплея 4K VR с разрешением около 4000 пикселей на дюйм. По их словам, данное изобретение может быть применено в новом устройстве Apple. Вероятнее всего, пара основных экранов получит диагональ 1,4 дюйма с разрешением 4000x4000 пикселей.

«Гарнитура первого поколения будет высококлассным устройством, ориентированным на профессионалов и разработчиков с целью расширения экосистемы Apple в области AR / VR», - отметили специалисты. Судя по всему, шлем будет иметь лидар, сенсоры для отслеживания положения рук в пространстве, дополнительные процессоры. Ожидается, что устройство будет стоить несколько тысяч долларов.

В начале декабря авторитетный аналитик Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) рассказал, что помимо первой гарнитуры виртуальной реальности Apple работает над вторым поколением девайса. Анонс устройства должен состояться в 2022 году.