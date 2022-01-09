Автомобилистам рассказали о неочевидных способах сэкономить

Автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар заявил, что сейчас растут в цене не только сами машины, но и расходные работы по техосмотру и ремонту. Специалист объяснил, каким образом можно сэкономить на расходах на транспортное средство, сообщает «Прайм».

Жар заявил, что главным расходным материалом в автомобиле являются Горюче-смазочные материалы (ГСМ). Он посоветовал россиянам ездить плавно, без рывков, резких разгонов и торможений, а также своевременно переключать передачи. Жар рассказал автомобилистам, что внезапное ускорение автомобиля увеличивает расход топлива в два раза.

Специалист также раскрыл и другие неочевидные способы добиться экономии расходов. В частности, он порекомендовал не использовать в одно время все приспособления, увеличивающие парусность автомобиля. По мнению Жара, багажник с боксом лучше убрать и обращаться к нему только по необходимости.

Представитель Политеха также напомнил о необходимости своевременно проводить работы по ТО автомобиля, поскольку необслуженные элементы и невыполненные регулировочные работы систем двигателя создают сбои в работе.

Ранее Соловьев предупредил автомобилистов о пяти важных изменениях в правилах в 2022 году. Среди них — изменение в правилах медицинского осмотра для водителей, уголовная ответственность для лихачей на дорогах и отмена ТО для легковых авто.