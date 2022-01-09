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США пояснили возмутившие МИД России слова Блинкена

Белый дом: заявления госсекретаря Блинкена отражают позицию Вашингтона

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Белый дом прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, возмутившие Министерство иностранных дел (МИД) России. Об этом 9 января сообщает РИА Новости.

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — пояснил представитель американской администрации в ходе специального телефонного брифинга.

По его словам, Москва озвучила ряд вещей, с которыми Вашингтон не согласился.

Ранее Блинкен отреагировал на решение властей Казахстана обратиться на фоне массовых беспорядков за помощью к силам Организации Договора о коллективной безопасности. «Один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь извне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хамским данное заявление.

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София Сарджвеладзе
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