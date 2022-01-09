Назван проявляющийся на пальцах необычный симптом рака легких

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали признаки, по которым можно определить наличие у человека рака легких. Среди них был назван необычный симптом, проявление которого можно заметить на пальцах, сообщает «Медик Форум».

Специалисты предупредили о важности выявления заболевания именно на раннем этапе, чтобы успеть предотвратить тяжелые последствия. Самыми частыми признаками недуга являются кашель и хрип, однако, по их словам, люди часто не обращают свое внимание на один из ключевых факторов, говорящих о возникновении рака легких.

Медики рассказали, что при раке легких концевые фаланги пальцев могут становиться толще, становясь похожими на барабанные палочки. При этом происходит деформация ногтей — они изгибаются, а также становятся выпуклыми. Подобные изменения наблюдаются у 35 процентов людей с немелкоклеточным раком легких, и у четырех процентов пациентов, страдающих от мелкоклеточного рака легких, заключили эксперты.

Ранее медики назвали симптомы рака кожи, которые можно обнаружить благодаря их проявлению на лице, шее или ушах. Они представляют собой жемчужно-белые наросты.