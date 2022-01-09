Социолог рассказал об изменении отношения россиян к пандемии

Отношение россиян к пандемии коронавируса изменилось за те два года, которые общество прожило в новых условиях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал главный научный сотрудник института социологии РАН, профессор кафедры коммуникационных технологий МГЛУ имени Мориса Тореза Александр Чумиков.

По словам Чумикова, изначально люди считали, что коронавирус быстро пройдет. При этом в оценке отношения общества к коронавирусу надо рассматривать два аспекта: здоровье и экономику.

«Что до экономики и связанного с ситуацией весеннего локдауна — это, если даже на сленге выражаться, было прикольно: дома сидеть и деньги платят? Ничего, посидим, и государство все это дело погасит. С таким вектором мы жили довольно долго — это нельзя определить по датам или месяцам, но в 2020 году мы жили вот как-то так. Ощущалось стеснение только от того, что нельзя перемещаться и ездить за границу, — в этом был дискомфорт», — сказал социолог.

Затем, с началом роста заболеваний, ситуация начала меняться, однако люди продолжали считать, что пандемия их не коснется.

«Потом стало ясно, что люди реально болеют, что это не миф, но хотя бы была надежда, что волна схлынет. И когда первая волна схлынула, надеялись, что это, может быть, все. Но стала постепенно вырисовываться картина, особенно когда пришла вторая волна, что это, оказывается, не все. И дело долгое», — добавил Чумиков.

Россияне также поняли, что государство больше не будет поддерживать их финансово, после чего пришло осознание, что локдаун — «это не то чтобы прикольно», так как многие остались без работы и без денег. На этом фоне невозможность выехать за границу стала мелочью, объяснил социолог.

«А самое главное, во что мы сегодня уткнулись, — прививки стали реальностью, стало возникать реальное антипрививочное движение, антиваксеры», — подытожил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан готовиться к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом. По его словам, из-за появления нового омикрон-штамма число заражений в других странах быстро растет, и надо учитывать их опыт.