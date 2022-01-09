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Пандемия COVID-19 вызвала рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Минздрав: смерти от болезней сердца и сосудов участились за время пандемии COVID-19

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За два года пандемии COVID-19 участились случаи смерти пациентов с болезнями сердца и сосудов. Влияние коронавируса на осложнение этих заболеваний оценил в эфире «Радио России» главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Сергей Бойцов, передает РБК.

По мнению Бойцова, в первые месяцы пандемии избыточная смертность среди пациентов с сердечно-сосудистыми диагнозами была нормой во всем мире. «При повышении смертности в некоторых странах в первую волну, когда был максимальный прирост сердечно-сосудистой смертности, он достигал в одном регионе, например в Бразилии, 30 процентов, а в некоторых регионах [было] трехкратное увеличение», — заявил он. Разброс роста в разных регионах вызывала неразбериха в кодировке заболеваний по Международной классификации болезней (МКБ).

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С течением времени ситуация стабилизировалась, и теперь по всему миру прирост смертности от болезней сердца и сосудов в среднем составляет 10-12 процентов. Непосредственное влияние новой коронавирусной инфекции на прирост смертей также удалось измерить. «Получены убедительные данные о том, что до половины всех смертей в период эпидемии, в первую очередь гриппа, связаны именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И четверть смертей — с обострением болезней органов дыхания. И получается, что непосредственно вклад самих респираторных инфекций в смертность — не более четверти», — рассказал Бойцов.

Ранее китайский вирусолог Чжан Вэньхун призвал не сравнивать омикрон-штамм коронавируса с тяжелым течением простуды. По мнению ученого, новый вид COVID-19 остается смертельно опасным.

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Дмитрий Настасьев
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