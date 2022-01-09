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Спорт

Российский депутат попал в ДТП на ралли в Дакаре

Депутат заксобрания Свердловской области Сергей Карякин попал в аварию в Дакаре

Фото: @snagracing

Гонщик и депутат заксобрания Свердловской области Сергей Карякин попал в ДТП на этапе ралли «Дакар», пишет Znak.com.

«Мы ехали по треку, здесь была ловушка организаторов, и многие экипажи заблудились. И вот пример, один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за этой горы. И у нас произошло лобовое столкновение», — рассказал штурман российского депутата Антон Власюк.

По его словам, машину восстановить невозможно, соревнования для Карякина закончены. У штурмана другого экипажа, возможно, сломан позвоночник.

«Один нерадивый гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота», — отметил Карякин.

Карякин — победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, серебряный призер «Ралли Дакар 2020» в классе Т3.

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Алевтина Запольская
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