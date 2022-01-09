Назван самый влиятельный человек в российском футболе

Российский футбольный союз (РФС) провел исследование «Российский футбол: взгляд изнутри». Его результатами делится Sports.ru.

Исследователи провели анонимный опрос среди руководителей отечественного футбола и клубов, действующих игроков и тренеров, а также журналистов, агентов, юристов и других представителей спорта. Больше половины респондентов имеют опыт профессиональных выступлений.

По итогам самой влиятельной фигурой в отечественном футболе оказался Александр Дюков — действующий глава РФС. За него проголосовали 74,8 процента респондентов. На втором месте президент «Краснодара» Сергей Галицкий. Евгений Гинер, руководящий столичным ЦСКА, замыкает тройку самых влиятельных персон российского футбола.

Еще один представитель РФС Александр Алаев стал четвертым в списке наиболее влиятельных деятелей. Он занимает должность генерального секретаря Союза.