Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО заявили о возможности политического решения ситуации вокруг Украины

Генсек НАТО Столтенберг: возможность политического решения ситуации вокруг Украины есть

Фото: Bertrand Guay / Reuters

Возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины с учетом озабоченностей России существует. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

Несмотря на это, он считает, что риск конфликта продолжает существовать.

Столтенберг предупредил о «сдерживающих мерах» НАТО в случае обострения отношений между альянсом и РФ. По его словам, альянс будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему. При этом генсек указал на неприемлемость требований России относительно исключения вступления Украины в НАТО. Столтенберг считает, что данное условие не соответствует «основным принципам» альянса.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не ждут прорывов от предстоящих переговоров с Россией по безопасности. Главной задачей он считает начало диалога с Россией в различных форматах, однако «планка успеха» относительно переговоров установлена довольно низкая.

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Плотников
Обсудить
Последние новости
Стало известно об особняке дочери Назарбаева в Лондоне за сотни миллионов рублей
Военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты с оружием наизготове
Россияне заметили ошибки в оформлении ретровитрины ГУМа
В НАТО заявили о возможности политического решения ситуации вокруг Украины
США потребуют от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ
В московском дворе заметили обнаженную снежную Венеру
Чехия оценила дееспособность российских десантников
Врач объяснил опасность омикрона для детей
Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу
Российским котом за 9,5 миллиона рублей заинтересовалась «личность из Англии»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter