В НАТО заявили о возможности политического решения ситуации вокруг Украины

Возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины с учетом озабоченностей России существует. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

Несмотря на это, он считает, что риск конфликта продолжает существовать.

Столтенберг предупредил о «сдерживающих мерах» НАТО в случае обострения отношений между альянсом и РФ. По его словам, альянс будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему. При этом генсек указал на неприемлемость требований России относительно исключения вступления Украины в НАТО. Столтенберг считает, что данное условие не соответствует «основным принципам» альянса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не ждут прорывов от предстоящих переговоров с Россией по безопасности. Главной задачей он считает начало диалога с Россией в различных форматах, однако «планка успеха» относительно переговоров установлена довольно низкая.

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).