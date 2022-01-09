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Математик назвал причину неэффективности моделей прогнозирования

Математик Леонидов: для точного прогноза COVID-19 нужно еженедельно обновлять данные

Фото: Pixabay.com

Прогнозы развития пандемии коронавируса, которые делают медики и математики, не всегда получаются точными, заявил доктор физико-математических наук Андрей Леонидов, передает радио Sputnik.

Ученые пытаются предугадать, как будет вести себя COVID-19, они хотят спрогнозировать всплески и спады заболевания. По словам Леонидова, сначала им удавалось построить достаточно точные прогнозы эпидемии, но затем ситуация усложнилась.

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Быстрая эволюция вируса меняет многие параметры, которые приходится учитывать, уточнил эксперт. К примеру, время от попадания вируса в организм до появления симптомов при заражении штаммом «дельта» отличается от прошлых вариантов. «Еще при первоначальном варианте вируса процент тяжелобольных пациентов и процент госпитализаций был ниже», — назвал он причину неэффективности моделей прогнозирования.

По словам математика, для точного прогнозирования необходимо еженедельно обновлять данные для модели. Также ученые должны использовать методы, учитывающие влияние на развитие системы каждого из ее изменчивых элементов. «Единственный способ с таким справиться — иметь команду с моделью агентного типа (развитие системы определяется свойствами и поведением всех ее элементов, по принципу "снизу вверх", — прим. "Ленты.ру"), не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры», — подчеркнул он.

Ранее врач-терапевт Антон Ершов спрогнозировал, что в будущем многие люди будут невосприимчивы к коронавирусу.

Алия Шарафутдинова
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