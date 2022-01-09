Рогозин сообщил о пропаже в Казахстане известного музыканта

Известный музыкант, заслуженный деятель Республики Казахстан, основатель рок-группы Motor-Roller Ильяс Аутов пропал в Казахстане. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

«Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым. Надеюсь, что у него и его родных все в порядке», — написал глава госкорпорации.

Он отметил, что в предновогодние дни музыкант находился в Москве и выступал со своими песнями в Центре подготовки космонавтов. Также Рогозин посоветовал послушать «Песню о советском детстве», автором которой является Аутов.

Ранее в Казахстане пропал актер, звезда сериала «Интерны» Илья Глинников. О его пропаже заявила мать актера. Позднее его нашли, он несколько дней провел в горах Алматы.

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.