Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Передачу поста главы Собеза Казахстана Назарбаевым Токаеву назвали добровольной

Пресс-секретарь Назарбаева заявил о добровольной передаче поста главы Совбеза Токаеву
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай назвал добровольной передачу его поста главы Совета безопасности республики действующему лидеру страны Касыму-Жомарту Токаеву. Об этом сообщает Tengrinews в Telegram-канале.

Укибай отметил, что беспорядки и террор потребовали от правительства оперативного и жесткого ответа. Все это время Назарбаев находился в столице страны Нур-Султане и оказывал поддержку Токаеву.

Материалы по теме:
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки. Уступки властей не устроили митингующих
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки.Уступки властей не устроили митингующих
4 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января

«Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы (глава государства — казахский) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — подчеркнул пресс-секретарь.

Укибай добавил, что Назарбаев и Токаев в дни беспорядков продемонстрировали монолитность и единство государственной власти и находились по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации.

Ранее сообщалось, что Токаев снял своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем.

Это произошло после того, как вспыхнувшие 2 января в Казахстане протесты из-за повышения цен на газ для машин переросли в массовые беспорядки.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса
В Госдуме предложили забирать у богатых до половины дохода
Украинцы начали отапливать многоэтажки дровами
Названы самые популярные у россиян секс-игрушки
Россиянам напомнили об изменениях в правилах получения пенсионных накоплений
Передачу поста главы Собеза Казахстана Назарбаевым Токаеву назвали добровольной
Названы возможные серьезные последствия легкого заболевания COVID-19
Во всех регионах Казахстана стабилизировалась ситуация после протестов
Подсчитана сумма ущерба от протестов в Казахстане
В Казахстане задержали вооруженных людей на границе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter