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Украинцы вышли на митинг против капитуляции из-за переговоров России и США

В Киеве проходит митинг «против капитуляции Украины»

Фото: Tupungato / Emerging Europe

В Киеве украинцы вышли на митинг «против капитуляции Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

Акция проходит на Михайловской площади, она приурочена к переговорам России и США в Женеве. Ее участники держат национальные флаги и символику организации «Свободные люди».

Участники митинга призывают мировых лидеров не допустить капитуляции Украины.

«Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" [президенту РФ Владимиру] Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам», — заявил один из участников акции.

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10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января пройдет встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. Предполагается, что в ходе российско-американских переговоров будет рассмотрено размещение ракет и масштабы будущих военных учений в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией, которые состоятся 12 января, станут вопросы европейской безопасности. Уточнялось, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном Киев и Вашингтон согласовали позиции в преддверии переговоров с Россией.

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Алевтина Запольская
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