Кулеба заявил о согласовании позиций с США в преддверии переговоров с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора согласовали позиции Киева и Вашингтона в преддверии переговоров с Россией. Об этом украинский министр сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Мы согласовали позиции Украины и США в преддверии дипломатических встреч с Россией на следующей неделе, обсудили двустороннюю повестку дня», — написал глава внешнеполитического ведомства.

Дипломат также отметил, что разговор состоялся по инициативе американского госсекретаря. «Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной», — отметил Кулеба.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией, которые состоятся 12 января, станут вопросы европейской безопасности. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».