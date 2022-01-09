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Названа дата конференции ОДКБ по Казахстану

Правительство Армении: онлайн-конференция глав стран ОДКБ состоится 10 января

Фото: globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию в Казахстане с лидерами стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе онлайн-конференции 10 января. Такую дату назвал ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении, которая является действующим председателем ОДКБ.

Ранее Кремль сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который заявил о необходимости совместного разговора глав стран ОДКБ. «Владимир Путин поддержал это предложение», — говорилось в сообщении.

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6 января

В Казахстане в начале января из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Погибли 26 протестующих и 18 силовиков.

Участники акций выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы ОДКБ.

9 января министерство обороны России сообщило, что подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме «Алматы», «в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций».

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София Сарджвеладзе
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