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Российские военные начали тренировки в Казахстане

Минобороны РФ: российские военные начали тренировки на аэродроме «Алматы»

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Подразделения российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали тренировки на аэродроме «Алматы». Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

«На аэродроме "Алматы" подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения воздушно-десантных войск миротворческих сил ОДКБ совершили марши в составе колонн в районы выполнения поставленных задач. На местах военнослужащие приступили к охране жизненно важных объектов, а также объектов социальной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что подразделения из состава российского миротворческого контингента, которые ранее прибыли на территорию Казахстана, начали охранять жизненно важные объекты.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры.

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Никита Абрамов
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