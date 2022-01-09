Российские военные начали тренировки в Казахстане

Подразделения российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали тренировки на аэродроме «Алматы». Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

«На аэродроме "Алматы" подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения воздушно-десантных войск миротворческих сил ОДКБ совершили марши в составе колонн в районы выполнения поставленных задач. На местах военнослужащие приступили к охране жизненно важных объектов, а также объектов социальной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что подразделения из состава российского миротворческого контингента, которые ранее прибыли на территорию Казахстана, начали охранять жизненно важные объекты.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры.