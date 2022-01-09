Литва и Латвия отказались содействовать Минску по делу о геноциде белорусов

Белоруссия получила отказ от Литвы и Латвии в оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель следственной группы Генпрокуратуры Белоруссии по уголовному делу о геноциде Валерий Толкачев, передает ТАСС.

Он отметил, что данные страны мотивировали отказ тем, что это может сказаться на вопросах национальной безопасности. В то же время он подчеркнул, что данное решение властей обеих стран демонстрирует нежелание помочь «восстановить историческую справедливость».

Толкачев также уточнил, что соответствующие международные поручения по оказанию правовой помощи были направлены в 17 государств. Кроме того, по делу о геноциде следственная группа опросила около 12,5 тысяч свидетелей, половина из которых — узники концлагерей, лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны.

В апреле 2021 года Белоруссия возбудила уголовное дело о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед пояснил, что белорусские власти решили пойти на такой шаг для восстановления исторической справедливости, а также «укрепления конституционного строя и национальной безопасности».