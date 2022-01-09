Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России объяснили отмену обязательной отметки о браке и детях в паспорте

МВД: обязательную отметку в паспорте о браке и детях отменили из-за цифровизации

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина России отметки в регистрации брака и детях отменили из-за цифровизации. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

Там объяснили, что в условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о россиянах хранятся в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, было принято решение об отмене необходимость обязательно ставить отметки в паспорте о регистрации брака и детях.

В августе прошлого года стало известно, что МВД России переведет прописку в паспортах граждан, на первом этапе для несовершеннолетних, в электронный формат уже к середине 2022 года. Нововведение в паспортах россиян в дальнейшем позволит отказаться от штампов о регистрации по месту жительства.

21 июля премьер-министр России Михаил Мишустин отменил большинство обязательных штампов в паспорте. Теперь отметки о регистрации брака, о детях до 14 лет и другая информация будет ставиться в документы по желанию самих россиян.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США решили наложить эмбарго на Россию по аналогии с Кубой и КНДР
США пообещали Европе дать жесткий ответ на «российскую агрессию» на Украине
Россияне вспомнили лыжню и горку возле Кремлевской стены
Находящийся в Казахстане актер сериала «Интерны» перестал выходить на связь
В России объяснили отмену обязательной отметки о браке и детях в паспорте
Россиянам назвали необходимые для употребления зимой фрукты
В России оценили эффективность штрафов за ношение тканевых масок
Психолог предупредила о проблемах в личной жизни из-за фотошопа
Знаменитый музыкант признался в нелюбви к современной Москве
Назван проявляющийся на пальцах необычный симптом рака легких
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter