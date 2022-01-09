Военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты с оружием наизготове

Военные начали усиленно патрулировать улицы Алма-Аты. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что настолько массовое патрулирование проходит впервые за последние дни.

На всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных, у всех винтовки в руках наизготове. С помощью фонариков солдаты тщательно просматривают обочины.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане. Коллективные силы ОДКБ будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.

Командующий миротворцами Андрей Сердюков рассказал, что подразделения выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах.

Министерство обороны России сообщило, что подразделения российского контингента начали тренировки на аэродроме Алма-Аты, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций.

