В НАТО оценили перспективы переговоров с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Россией могут растянуться на «серию встреч» для поиска приемлемых для всех решений. Перспективы консультаций он оценил в интервью изданию Financial Times.

«Мы раньше доказывали, что способны достигать компромисса и искать решения с Россией», — при этом отметил генсек.

Он также подчеркнул, что знает историю России, которая на протяжении веков переживала конфликты с соседями. Генсек добавил, что в то же время у Москвы есть альтернатива: сотрудничество и работа с НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины с учетом озабоченностей России существует. Несмотря на это, он подчеркнул, что риск конфликта продолжает существовать.

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

