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Москалькова назвала главные проблемы россиян

Омбудсмен Москалькова: россияне чаще всего жаловались на защиту прав в уголовном процессе
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала главные проблемы россиян за 2021 год. Об этом со ссылкой на пресс-службу пишет URA.RU.

По словам омбудсмена, она получила более 55 тысяч обращений за 2021 год. Наиболее распространенными оказались жалобы в области защиты прав в уголовном процессе и трудовые права.

«Было оказано содействие в восстановлении прав более 1,5 тысячи граждан. В их числе 91 человек с неблагоприятной экологической обстановкой и жильцы 8 жилых домов, в которых произведен текущий и капитальный ремонт», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, удалось оказать помощь 636 гражданам в восстановлении нарушенных прав в уголовном процессе. При поддержке ФСИН России, органов прокуратуры и правозащитных организаций оказано содействие в защите прав 1,1 тысячи осужденным.

В ноябре прошлого года Москалькова рассказала, что за первые девять месяцев 2021 в России увеличилось количество жалоб, которые поступают в аппарат уполномоченного по правам человека. Чаще всего жители недовольны сферой жилищно-коммунального хозяйства.

Марина Совина
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