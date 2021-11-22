В России стали чаще жаловаться на стоимость услуг ЖКХ

Москалькова: за первые девять месяцев 2021 года от россиян поступило более 3 тысяч жалоб

За первые девять месяцев 2021 в России увеличилось количество жалоб, которые поступают в аппарат уполномоченного по правам человека. Чаще всего жители недовольны сферой жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

По словам Москальковой, за указанный период к ней поступило более трех тысяч жалоб — показатель в два раза превысил значение за аналогичный период 2020 года. Больше всего жители оказалась недовольны завышенными платами за жилье и услуги ЖКХ — количество жалоб увеличилось на 71 процент относительно 2020 года.

Недовольство собственников в три раза больше стало вызывать и переселение из ветхого и аварийного жилья. В два раза чаще стали поступать жалобы от льготных категорий граждан на процесс предоставления жилья. Россияне также на 68 процентов больше стали высказывать недовольство по вопросам социальной поддержки жильцов. За указанный период на 67 процентов возросло количество жалоб от обманутых дольщиков.

Омбудсмен также отметила, что больше всего жалоб приходит от жителей Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Меньше недовольства поступает из Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. «Но особенно впечатляет статистика по Карачаево-Черкесской Республике и по Республике Алтай​ — за последние девять месяцев оттуда поступило всего по одной жалобе», — заявила Москалькова.

В ноябре 2021 года международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основании опросных данных Росстата подсчитала, что свыше 14 миллионов или 25,8 процента российских семей (каждую четвертую), недовольны текущими условиями проживания. Больше всего собственники пожаловались на плохое состояние жилья и тесноту.