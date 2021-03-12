Жители Крыма оказались недовольны ипотечниками

Собственники жилья в Крыму оказались недовольны покупателями, которые желают приобрести квартиры на полуострове в ипотеку. Заключение подобных сделок часто вынуждает местных жителей ехать в другие города. Об этом говорится в материале агентства недвижимости Deluxe Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По данным агентства, собственники квартир на полуострове не стремятся продавать жилплощадь ипотечникам из-за того, что «материковые» клиенты часто одобряют кредиты в крупных российских банках, у которых нет представительств в Крыму. В итоге для заключения сделки владельцы недвижимости вынуждены ехать в Краснодарский край или Москву.

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Ситуацию на рынке осложняет тот факт, что не все объекты в Крыму подходят под льготную ипотеку, поэтому потенциальные владельцы, не имея выбора в новостройках, приобретают «вторички» по более высоким ставкам в банках. Особенностью ипотеки на полуострове служат и увеличенные сроки рассмотрения сделок, так как местные банки проверяют документы заемщиков самостоятельно.

«Если говорить о том, какие квартиры продаются в ипотеку, то здесь стоит выделить перекос в сторону объектов без ремонта. Такие операции проходят на «отлично». А вот объекты с ремонтом проходят гораздо сложнее. Это связано с тем, что очень часто перепланировки, выполненные собственниками, не являются узаконенными», — подчеркнула основатель Deluxe Estate Гульнара Усманова.

Аналитики также заметили рост спроса на недвижимость в ипотеку в Крыму. В январе 2021 года в сравнении с декабрем 2020-го он увеличился почти на 39 процентов. Покупатели стремятся взять кредит не только на квартиры, но и на частные дома. Так, в первый месяц 2021 года относительно декабря 2020-го количество запросов на покупку квартир выросло на 29 процентов, а на приобретение домов — почти на 23 процента.

Ранее в марте россияне бросились скупать жилье в Крыму, финансируя сделки ипотечными средствами. Местный риелтор отметила, что повышенным спросом пользовались однокомнатные квартиры. Подобный объект на побережье можно было приобрести за 4-5 миллионов рублей, за двухкомнатную квартиру пришлось бы отдать от семи миллионов рублей.

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