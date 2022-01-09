Названы наносящие огромный вред здоровью пары продуктов

Врачи назвали ряд продуктов, которые люди часто употребляют в паре друг с другом, наносящие огромный вред здоровью за счет их несочетаемости. Об этом сообщает «Медик Форум».

Одна из самых часто встречающихся комбинаций продуктов, которые многие предпочитают есть на завтрак, является выпечка из белой муки и варенье. В белом хлебе, как и в джеме содержатся простые углеводы, которые вызывают резкие колебания уровня сахара и инсулина в крови человека. Это, в свою очередь, приводит к увеличению риска заболевания диабетом второго типа, рассказали медики.

Нередко любители пива предпочитают использовать в качестве закуски бургер, что настоятельно советуется не делать. Такое сочетание одного с другим существенно замедляет пищеварение и метаболизм, поскольку организм сначала занят расщеплением алкоголя, а только затем жира, оседающего в отложениях на животе и бедрах. Чечевица, употребляемая вместе с красным вином, мешает всасыванию растительного железа.

Те, кто пытается протрезветь, выпивая кофе после спиртного, также сильно вредят здоровью. Кофеин лишь ослабляет седативные свойства алкоголя, а также оказывает специфическое влияние на работу мозга. Наконец, рекомендуется воздержаться от употребления чая с молоком. Оказывается, добавление казалось бы полезного молока аннулирует противовоспалительный эффект черного чая, а его кофеин мешает усвоению кальция из молока.

Ранее врач-гематолог Ширин Кассам заявила, что веганская диета, иногда называемая «январской», полезна для защиты от онкологических заболеваний. В меню веганов входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые, богатые витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой, раскрыла подробности она.