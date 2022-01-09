МИД отреагировал на заявления США о возможной агрессии России против Украины

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков отреагировал на заявления США о том, что Москва якобы может применить военную силу против Киева. Слова дипломата приводит ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что считает заявления о возможной агрессии России в адрес Украины провокацией. Он подчеркнул, что подобное не имеет к реальности никакого отношения.

Ранее Рябков заявил, что у США перед Россией остался «самый большой должок». По словам дипломата, США до сих пор не осознают важность взаимоуважительного диалога с Россией. Рябков также заявил, что Белый дом должен договариваться с Кремлем на основе баланса интересов, а не выдвигая на передний план свои односторонние условия.