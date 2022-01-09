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Из Казахстана в Москву вылетели три самолета ВКС с россиянами

ТАСС: первые три борта ВКС с россиянами вылетели из Казахстана в Москву

Фото: МВЭС РБ

Три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетели из Казахстана в Москву вместе с россиянами, пожелавшими эвакуироваться. Об этом ТАСС проинформировал представитель российских миротворцев.

«Первые три борта уже вылетели в Москву», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на фоне вспыхнувших в Казахстане беспорядков департамент ситуационно-кризисного центра МИД России получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из республики. «Нами уже обработано несколько сотен обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты», — отметили в сообщении ведомства.

8 января сообщалось, что посольство России в Нур-Султане открыло кризисный штаб для эвакуации россиян, которые застряли в стране из-за массовых беспорядков и пожелали покинуть Казахстан.

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Варвара Кошечкина
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