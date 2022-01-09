Врач дал советы на первый рабочий день после десятидневных праздников

Заслуженный врач России, сомнолог, психотерапевт Роман Бузунов в беседе с «Лентой.ру» дал советы на первый рабочий день после десятидневных праздников. Он призвал отказаться от кофе и других бодрящих напитков, поскольку потом будет нелегко заснуть.

В обед в офисе не стоит переедать, лучше отдать предпочтение легкой пище, рекомендовал медик.

«Кроме того, в первые рабочие дни желательно выпивать пару литров воды. Это поможет справиться с гидратацией (избыточное содержание воды в организме — примечание "Ленты.ру"), которая возникла из-за длительных праздничных выходных», — отметил Бузунов.

Он подчеркнул, что в новогодние праздники важно дать организму восстановить силы. Однако это не значит, что все свободное время нужно провести в кровати или перед телевизором.

На каникулах людям стоит гулять на свежем воздухе, кататься на лыжах, заниматься спортом, заметил Бузунов.

Ранее врач-терапевт Алевтина Федина призвала россиян в новогоднее застолье отказаться от жирных закусок. Она подчеркнула, что свой рацион следует спланировать заранее. Майонез стоит заменить на домашний, бутерброды лучше всего делать из цельнозернового хлеба. Кроме того, будет полезно разнообразить рацион овощами, зеленью и фруктами, что поспособствует лучшему пищеварению.