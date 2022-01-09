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В Алма-Ате заработали супермаркеты с усиленной охраной

В Алма-Ате после беспорядков и мародерства заработали 28 супермаркетов

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

В Алма-Ате, пострадавшей от погромов и мародеров во время беспорядков, заработали супермаркеты, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Магазины будут работать по сокращенному графику. По состоянию на воскресенье, 9 января, для покупателей доступны 28 супермаркетов сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл». Администрация предприятий заявила, что продуктов хватает.

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К супермаркетам после беспорядков и мародерства приставили усиленную охрану. Город полностью окружен блокпостами, на которых несут дежурство десятки военнослужащих.

Протесты в Казахстане начались на фоне повышения цен на топливо для автомобилей 2 января. Несколько дней шли столкновения с силовиками. В казахстанских магазинах на фоне беспорядков закончились продукты первой необходимости. Наблюдалась нехватка хлеба и туалетной бумаги, эти товары были только в больших супермаркетах в ограниченном количестве.

Алия Шарафутдинова
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