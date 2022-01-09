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России предсказали судьбу продовольственной сверхдержавы

Профессор РЭУ Рамазанов: инновации помогут сделать Россию продовольственной сверхдержавой

Фото: Pixabay

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что в условиях растущих цен на продовольствие экспорт продуктов питания из России становится все более выгодным, сообщает агентство «Прайм».

Экономист заявил, что Россия обладает самым высоким продовольственным потенциалом, поэтому у нее есть возможность обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также увеличивать экспорт. Специалист предсказал России судьбу сверхдержавы: продовольственным лидером ее помогут сделать инновации и цифровые технологии в сельском хозяйстве вкупе с земельными, водными и энергетическими ресурсами.

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«Этих ресурсов у России имеется в избытке, что может обеспечить ей позиции продовольственной сверхдержавы, которой по силам прокормить не менее миллиарда населения земли в дальнесрочной перспективе», — подчеркнул Рамазанов.

Специалист отметил, что если рассматривать среднесрочную перспективу, то России удастся изменить стратегию избирательной экспортной политики на политику полноценного продовольственного экспорта без вреда для внутреннего рынка.

Ранее о превращении России в продовольственную сверхдержаву рассказали в Польше. Журналист Myśl Polska Анджей Щенсняк отметил, что в последнее время страна Россия устанавливает новые рекорды по экспорту сельхозпродукции.

Марина Совина
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