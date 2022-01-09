Социолог раскрыл отношение россиян к действиям властей после начала пандемии

У россиян не сложилось чувства обиды на государство в период пандемии после того, как граждане перестали получать выплаты на периоды локдаунов, однако само отношение к таким мерам и действиям властей изменилось. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил главный научный сотрудник института социологии РАН, профессор кафедры коммуникационных технологий МГЛУ имени Мориса Тореза Александр Чумиков.

«Даже при всей критике люди относились к ситуации с пониманием и даже призывы раздать деньги встречали довольно скептически. [Председатель Центробанка Эльвира] Набиуллина объясняла довольно просто: "Ребята, печатному станку все равно, сколько денег печатать, — мы можем завтра напечатать вам хоть по миллиону, но как вы себе это представляете?" Поэтому и не нашло понимания — никто на митинг не ходил с вопросом "куда вы спрятали деньги, раздайте эти деньги нам". Все понимали, что надо как-то вылезать, и начали вылезать», — констатировал он.

Чумиков объяснил, что государство субсидирует определенные направления, в том числе Фонд социального страхования, который оплачивает больничные листы, инвалидность, выплаты по беременности и так далее.

«Эти категории не должны страдать. Как будет приспосабливаться инвалид, например, или заболевший человек? Никак. И этому человеку платят деньги. А если, например, предприниматель объявляет локдаун и не платит сотрудникам зарплату — ничего хорошего от этого нет никому, и человек недоволен своим руководителем в таком случае», — объяснил социолог.

При этом, как отметил специалист, если первый локдаун воспринимался позитивно, как «нечто прикольное», то позже россияне стали выражать недовольство из-за продления выходных дней — они поняли, что им необходимо работать, отметил.

«И государство это тоже поняло. Приурочили к [ноябрьским] праздникам — вот, давайте мы хоть маленькую паузу сделаем. Речь шла о пяти рабочих днях. Но и это было воспринято с большим неудовольствием, потому что люди настроены работать», — заключил он.

Ранее вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал омикрон-штамм возможным сигналом к окончанию пандемии. Он отметил, что этот вариант коронавируса является крайне контагиозным, но не смертельно опасным, а полученные с его помощью антитела помогут и вакцинам, и иммунитету переболевших.