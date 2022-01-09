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Россиянин расстрелял семью и покончил с собой

Житель Вологодской области расстрелял гражданскую жену, ее дочь и покончил с собой

Фото: Globallookpress.com

В Вологодской области мужчина расстрелял семью и покончил с собой. Информация об этом опубликована на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тела двух женщин и одного мужчины обнаружили в квартире в поселке Кипелово Вологодской области. Погибли 66-летний мужчина, его 55-летняя сожительница и 34-летняя дочь последней.

По предварительной версии, россиянин расстрелял гражданскую жену и ее дочь, после чего покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Ранее 9 января сообщалось, что в Москве мужчина покончил с собой после того, как избил девятилетнего племянника молотком. Москвич заразился COVID-19 в больнице, где лежал из-за проблем с почками. После этого у него начались проблемы с психикой, из-за чего ему пришлось обращаться к врачам и принимать антидепрессанты. В день трагедии к россиянину в гости приехал брат жены с семьей. В какой-то момент мужчина затолкал племянника в комнату и начал избивать его молотком. Жена нападавшего выломала дверь, однако он успел покончить с собой. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

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Алевтина Запольская
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