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Россиянин избил девятилетнего племянника молотком и покончил с собой

В Москве мужчина покончил с собой после того, как избил девятилетнего племянника молотком

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве россиянин набросился на девятилетнего племянника с молотком. Сразу же после этого он покончил с собой, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Отмечается, что ранее мужчина заразился COVID-19 в больнице, где лежал из-за проблем с почками. После этого у него начались проблемы с психикой, из-за чего россиянину пришлось обращаться к врачам и принимать антидепрессанты.

В день трагедии к нему в гости приехал брат жены с семьей. В какой-то момент мужчина затолкал племянника в комнату и начал избивать его молотком. Жена нападавшего выломала дверь, однако он успел покончить с собой. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

Уточняется, что погибший работал IT-специалистом в одном из крупнейших российских банков, у него никогда не было ментальных проблем. Мужчина имел три высших образования и состоял в счастливом браке.

Ранее пожилой житель Челябинска из-за детской шалости избил десятилетнего мальчика, живущего по соседству. Инцидент произошел на глазах у матери ребенка и попал на видео. На записи видно, как россиянин хватает школьника у подъезда, после чего тот падает на землю. Дальше пенсионер наносит несколько ударов несовершеннолетнему, поднимает его на ноги и уводит в неизвестном направлении.

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Никита Абрамов
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