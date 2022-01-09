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В Казахстане решили приостановить работу обменных пунктов банков

Нацбанк Казахстана: работа обменных пунктов временно приостановлена в целях безопасности

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

На фоне нестабильной работы интернета и проводящейся в Алма-Ате и других регионах контртеррористической операции функционирование банковской системы в Казахстане будут восстанавливать в несколько этапов, при этом будет учитываться приоритетность и социальная значимость банковских сервисов для населения и бизнеса. Об этом сообщается на сайте Нацбанка Казахстана.

В опубликованном заявлении уточняется, что после нормализации ситуации во всех регионах страны будут приняты меры, направленные на возобновление международных платежей и переводов, а также торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи. В связи с принятым решением в целях безопасности работа обменных пунктов банков будет временно приостановлена.

Ранее сообщалось, что биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана призвал приостановить торги на товарных биржах страны до стабилизации ситуации.

Решение принято на фоне вспыхнувших в республике в начале января протестов, которые позже переросли в беспорядки. Протестующие потребовали ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Власти Казахстана назвали участников протестов террористами и обратились за помощью в ОДКБ.

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Варвара Кошечкина
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