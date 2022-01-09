Президент Киргизии допустил участие своих граждан в протестах в Казахстане

Президент Киргизии Садыр Жапаров допустил участие граждан страны в протестах в Казахстане. Об этом он написал в Instagram.

Жапаров заявил, что Бишкек владеет полной информацией о происходящих событиях.

«В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Но мы будем твердо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участия в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности», — пообещал он.

Жапаров утверждает, что дал соответствующие поручения в связи с задержанием музыканта Викрама Рузахунова и министерства обеих стран проводят необходимую работу.

Ранее казахстанские СМИ опубликовали видео с задержанным в ходе беспорядков, который говорит, что участвовал в протестах за 90 тысяч тенге (более 200 долларов США). Он назвал себя безработным из Киргизии, однако в нем опознали руководителя джазового оркестра из Бишкека Рузахунова. МВД Киргизии заявило, что музыкант приехал в Алма-Ату на гастроли.

Возле посольства Казахстана в Бишкеке прошел митинг в поддержку джазмена. На акцию пришел глава Государственного комитета национальной безопасности. «Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме», — сказал он.