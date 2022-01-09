Глава МИД Украины раскритиковал «требование» Путина о признании сферы влияния

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал «требование» президента России Владимира Путина о признании российской сферы влияния. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба призвал называть вещи своими именами. Так, по его мнению, российский лидер требует от США, НАТО и Европейского союза (ЕС), чтобы они признали сферу влияния России, в которую входят соседние суверенные государства. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что холодная война завершилась, а вместе с ней и сферы влияния. «Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности», — отметил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не ожидает какого-то прорыва в переговорах с Россией, поскольку Москва приставила оружие «к голове Украины».

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

