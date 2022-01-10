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Венедиктов заявил о «доктрине Путина» на фоне беспорядков в Казахстане

Главред «Эха Москвы» Венедиктов заявил об ограниченном суверенитете стран бывшего СССР
Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на фоне беспорядков в Казахстане заявил в своем Telegram-канале о так называемой доктрине президента России Владимира Путина.

«"Доктрина Путина" — ограниченный суверенитет бывших союзных республик», — написал он.

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В декабре 2021 года Венедиктов уже говорил о «доктрине Путина», проведя аналогию с «доктриной Брежнева» — так описывали политику генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. «Это доктрина об ограниченном суверенитете социалистических стран, где Брежнев, выступая, по-моему, в Варшаве в 69-м, говорил о том, что да, конечно, наши социалистические страны суверенны, но если есть угроза нашей безопасности и безопасности социализма, то тогда мы не можем не вмешаться. <...> И соцстраны тогда промолчали», — пояснял главред «Эха Москвы».

Тогда он уточнил, что бывшие советские республики, за исключением Прибалтики, — это зона ответственности России, поэтому «ничего на этих пространствах без согласия Москвы делаться не может».

Сообщение о «доктрине Путина» Венедиктов написал во время выступления президента России на внеочередном заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Казахстане. В начале января там вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей. В нескольких регионах были захвачены здания органов власти. Основные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. По просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в страну вошли силы ОДКБ.

Варвара Кошечкина
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