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За стройками в Подмосковье будут следить по-новому

Госстройнадзор: с 2022 года в Подмосковье стройки будут контролировать дроны

Фото: АГН «Москва»

С начала 2022 года в Подмосковье решили отказаться от очного контроля подготовительного этапа строительства. Следить за процессом будут дроны. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Госстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.

Отказ от очной проверки коснулся подготовительного этапа работ. С помощью дронов будут делать снимки строительных площадок, после фото автоматически наложатся на план строительства — можно будет увидеть отклонения и несоответствия плану проекта. Строительство разрешат продолжить только в соответствии с документацией.

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Дроны также позволят в течение года сократить количество проверок с 3,8 тысячи до 2,8 тысячи. Обычно для очного контроля специалистам требовалось 10 дней, однако технологии сократят длительность проверки. «Дроны сделают ту же работу за один день», — заявил Гарибян.

В декабре 2021 года юристы заметили, что у россиян начали изымать земельные участки, не использующиеся по назначению. Один из адвокатов объяснил ситуацию активным использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов) Росреестром — таким способом ведомство усилило контроль за использованием земель.

Нина Ташевская
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