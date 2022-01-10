Европа испугалась введения жестких санкций против России

Крупнейшие страны Европы испугались последствий масштабных экономических санкций против России для собственных экономик, рассказали Bloomberg анонимные источники. Государства ЕС пока не полностью согласны с США в вопросе о том, насколько серьезными должны быть такие санкции. Среди прочего, европейцев беспокоит перспектива остановки транзита газа Россией.

Союзники США в Европе едины в намерении предотвратить возможное вторжение России на Украину. Если вооруженный конфликт произойдет, США планируют действовать жестко: сократить экспорт товаров в Россию, ограничить доступ государства к технологиям и даже отключить страну от SWIFT. Однако европейцы, по данным источников, «выразили США обеспокоенность» по поводу вероятных последствий этих мер. «Эта группа [стран] все еще осуществляет экономико-правовую оценку возможных санкций", — пишет Bloomberg.

Страны ЕС также опасаются, что в качестве ответной меры российские власти могут прекратить поставки природного газа в Европу в то время, когда регион переживает энергетический кризис. Собеседники Bloomberg отметили, что представители европейских государств имеют разные взгляды на отношения с Россией и среди них пока нет полного единогласия. В связи с этим выработать конкретные меры в отношении России будет сложно.

В ближайшее время между Россией и западными странами состоится серия переговоров. 10 января начались российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а на 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах будут рассматриваться прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике.

В начале января США заявили, что рассматривают вариант ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию при ее «нападении» на Украину. Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. Американские власти могут использовать свое технологическое преимущество для того, чтобы ударить по военному и гражданскому сектору России, а также ее амбициям в технологической сфере.