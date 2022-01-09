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США задумали ограничить поставки техники в Россию при «нападении» на Украину

Bloomberg: США могут ограничить поставки техники в РФ при ее «нападении» на Украину

Фото: Pixabay

США рассматривают вариант ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию при ее «нападении» на Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации издания, американская администрация изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО. Список компонентов и товаров техники может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров, указывает Bloomberg.

Таким образом Соединенные Штаты задумали использовать свое технологическое преимущество для того, чтобы ударить по военному и гражданскому сектору РФ, а также ее амбициям в технологической сфере.

Ранее представитель администрации США допустил, что Россию ждут новые санкции в случае агрессии против Украины. Американский чиновник добавил, что «все эти вещи открыты, мы не пытаемся их утаить, однако мы также не пытаемся выкладывать их детали в общественное поле». Однако США уверены, что «путь к наиболее конструктивным переговорам лежит в их проведении за закрытыми дверями»

Марина Совина
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