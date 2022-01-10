Стали известны подробности смерти замерзшего депутата КПРФ
Депутат думы Арамильского городского округа Свердловской области Валерий Блинов умер от переохлаждения, его смерть не носит криминальный характер. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области.
На теле Блинова не обнаружено никаких повреждений. Остальные подробности следствие пока не разглашает.
Депутата нашли мертвым возле реки Сысерть в понедельник, 27 декабря. Пресс-служба областного МВД сообщила, что, по предварительным данным, смерть Блинова не имела криминального характера. Однако источники Znak.com в КПРФ заявил, что Блинов перед смертью получил сильный удар по голове.
Погибший был ветераном МВД в отставке. Службу он покинул в должности руководителя спецотдела регионального СОБР с 18 годами стажа. Имел два ордена Мужества, участвовал в операции по освобождению заложников.