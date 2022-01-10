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Стали известны подробности смерти замерзшего депутата КПРФ

СК: смерть замерзшего депутата КПРФ Блинова не носит криминальный характер

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат думы Арамильского городского округа Свердловской области Валерий Блинов умер от переохлаждения, его смерть не носит криминальный характер. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области.

На теле Блинова не обнаружено никаких повреждений. Остальные подробности следствие пока не разглашает.

Депутата нашли мертвым возле реки Сысерть в понедельник, 27 декабря. Пресс-служба областного МВД сообщила, что, по предварительным данным, смерть Блинова не имела криминального характера. Однако источники Znak.com в КПРФ заявил, что Блинов перед смертью получил сильный удар по голове.

Погибший был ветераном МВД в отставке. Службу он покинул в должности руководителя спецотдела регионального СОБР с 18 годами стажа. Имел два ордена Мужества, участвовал в операции по освобождению заложников.

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Роман Кирьянов
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