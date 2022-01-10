Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Невеста попыталась заразиться COVID-19 ради спасения свадьбы

Невеста решила заразиться и переболеть COVID-19 до свадьбы, чтобы не отменять праздник

Кадр: @maddysmart31

В Мельбурне, Австралия, невеста попыталась заразиться COVID-19 и переболеть до свадьбы, чтобы спасти праздник и избежать его переноса или отмены. Историю девушки публикует Daily Mail.

Девушка рассказала, что должна выйти замуж в феврале. Единственное, что омрачает предвкушение праздника — риск заразиться коронавирусной инфекцией накануне свадьбы. Чтобы торжество не пришлось отменять, австралийка пыталась заболеть COVID-19 заранее и выздороветь к торжеству.

Для осуществления плана невеста решила отправиться в бар, где обнималась с незнакомыми людьми и пила напитки из чужих стаканов. Другие невесты с пониманием отнеслись к поступку девушки и поделились переживаниями из-за возможного переноса свадьбы в связи с COVID-19.

Материалы по теме:
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
27 октября
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта

Эпидемиолог Кэтрин Беннетт, напротив, не поддержала идею австралийки и посоветовала избегать мест скопления людей и не подвергать себя опасности. Врач рекомендовала вакцинироваться, чтобы облегчить симптомы заболевания в случае заражения инфекцией.

Ранее сообщалось, что невеста из американского города Янгсвилл, штат Северная Каролина, на свадьбе танцевала с манекеном, так как ее жених попал в больницу и пропустил свадьбу из-за пищевого отравления. Кристин и Гэннон Кармир поженились в июле 2020 года в разгар пандемии COVID-19.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
Акции крупнейшего производителя каннабиса подскочили
Россияне купили рекордное число Rolls-Royce
Больше полутысячи москвичей сели за руль пьяными в праздники
Рябков допустил военный ответ России на действия НАТО
Тайский отель пригрозил туристке многомилионным иском из-за плохого отзыва
Власти Казахстана выделят квартиры семьям погибших силовиков
Девушка потратила студенческий займ на пластику носа и вызвала гнев в сети
Невеста попыталась заразиться COVID-19 ради спасения свадьбы
Раскрыта судьба оставшегося без украинского двигателя фрегата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter