Невеста попыталась заразиться COVID-19 ради спасения свадьбы

В Мельбурне, Австралия, невеста попыталась заразиться COVID-19 и переболеть до свадьбы, чтобы спасти праздник и избежать его переноса или отмены. Историю девушки публикует Daily Mail.

Девушка рассказала, что должна выйти замуж в феврале. Единственное, что омрачает предвкушение праздника — риск заразиться коронавирусной инфекцией накануне свадьбы. Чтобы торжество не пришлось отменять, австралийка пыталась заболеть COVID-19 заранее и выздороветь к торжеству.

Для осуществления плана невеста решила отправиться в бар, где обнималась с незнакомыми людьми и пила напитки из чужих стаканов. Другие невесты с пониманием отнеслись к поступку девушки и поделились переживаниями из-за возможного переноса свадьбы в связи с COVID-19.

Эпидемиолог Кэтрин Беннетт, напротив, не поддержала идею австралийки и посоветовала избегать мест скопления людей и не подвергать себя опасности. Врач рекомендовала вакцинироваться, чтобы облегчить симптомы заболевания в случае заражения инфекцией.

Ранее сообщалось, что невеста из американского города Янгсвилл, штат Северная Каролина, на свадьбе танцевала с манекеном, так как ее жених попал в больницу и пропустил свадьбу из-за пищевого отравления. Кристин и Гэннон Кармир поженились в июле 2020 года в разгар пандемии COVID-19.