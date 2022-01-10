Госдеп назвал Казахстан ценным партнером для США

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Казахстан является ценным партнером для США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты не проводят параллели между произошедшим в Казахстане и на Украине. «Не хочу объединять ситуации, которые очень различны», — сказал он.

Прайс добавил, что американские власти ждут справедливого разбирательства над задержанными в Казахстане с соблюдением их прав. «Мы выражаем соболезнования погибшим и пострадавшим. Что касается Казахстана, это ценный партнер США», — отметил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ. Он также раскритиковал приказ Касым-Жомарта Токаева открывать по протестующим огонь на поражение.

