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Госдеп назвал Казахстан ценным партнером для США

Официальный представитель Госдепа Прайс: Казахстан является ценным партнером для США
Нед Прайс

Нед Прайс . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Казахстан является ценным партнером для США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты не проводят параллели между произошедшим в Казахстане и на Украине. «Не хочу объединять ситуации, которые очень различны», — сказал он.

Прайс добавил, что американские власти ждут справедливого разбирательства над задержанными в Казахстане с соблюдением их прав. «Мы выражаем соболезнования погибшим и пострадавшим. Что касается Казахстана, это ценный партнер США», — отметил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ. Он также раскритиковал приказ Касым-Жомарта Токаева открывать по протестующим огонь на поражение.

Марина Совина
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