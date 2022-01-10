В России подготовят арсеналы для гиперзвуковых ракет

На военных аэродромах в российских регионах завершают подготовку инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Специальные объекты предназначены для обслуживания и проверки гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает газета «Известия».

Источники издания в Министерстве обороны России отметили, что инфраструктуру для обслуживания гиперзвуковых ракет создают в подразделениях Воздушно-космических сил (ВКС), которые будут использовать «Кинжал». В нескольких регионах России работают над оборудованием арсеналов для хранения ракет, а также площадок для ремонта, испытаний и обслуживания ракет.

Военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что подразделения ВКС обеспечат хранение, подготовку к боевому применению и обслуживание ракет. Он подчеркнул, что подразделения ВКС также готовы к развертыванию самолетов МиГ-31К, которые несут «Кинжалы».

Ранее в Северном флоте России сообщили, что гиперзвуковую ракету «Циркон» в ходе испытаний почти десять раз успешно запустили с надводного корабля.

В сентябре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в мире отсутствуют средства, которые могут противостоять ракетам «Кинжал». Он отметил, что гиперзвуковые ракеты отличаются высокой скоростью и точностью.