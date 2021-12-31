Российский «Циркон» почти десять раз успешно запустили с фрегата

Новую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» в ходе цикла испытаний почти десять раз успешно запустили с надводного корабля, два раза — с подводной лодки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот России.

«Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"», — сообщила пресс-служба флота. Также указывается, что две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск».

В Северном флоте заявили, что в 2021 году обеспечили более 70 испытаний нового вооружения, в том числе, гиперзвуковой ракеты «Циркон» и авиационного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

О залповом запуске гиперзвуковых ракет «Циркон» 24 декабря сообщил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, данная ракета — новейшая разработка, которую можно направлять как на морские, так и на наземные цели. Он назвал ракету «существенным шагом в повышении безопасности и обороноспособности России».