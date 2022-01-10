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Нарколог посоветовал пить кислые напитки после праздников

Нарколог Брюн: после переедания и алкоголя организму помогут восстановиться кислые напитки

Фото: Pixabay

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что после переедания и употребления алкоголя следует пить кислые напитки, они помогут организму восстановиться. Его слова передает РБК.

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«Если в период праздников не получилось удержаться от переедания и избыточного употребления алкоголя, важно вовремя остановиться. Состояние постинтоксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном», — посоветовал эксперт.

По словам Брюна, злоупотребление жидкостью чревато отеками, а крепкий чай или кофе создают дополнительную нагрузку для организма, находящегося в состоянии интоксикации. «Полезны будут бульоны и супы. Нельзя пить с утра алкоголь, как бы плохо ни было», — добавил нарколог.

Ранее психолог Татьяна Потемкина дала рекомендации для легкого возвращения к работе после праздников. По ее словам, любые перемены в жизни человека, в том числе и начало рабочих дней после длинных праздников, всегда несут некоторый стресс. Правильные умеренные физические нагрузки, различные расслабляющие процедуры отлично помогают справиться с раздражительностью, тревогой и вообще адаптироваться к любому виду стресса, заявила специалист.

Марина Совина
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