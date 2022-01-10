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Вдова рэпера Картрайта предстанет перед судом по обвинению в его убийстве

Адвокат: завершено следствие по делу об убийстве рэпера Картрайта, в нем обвиняется вдова
Марина Кохал

Марина Кохал. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), в котором обвиняется вдова музыканта Марина Кохал. Об этом РИА Новости сообщил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

Его доверители — семья Юшко — уведомлены об окончании следственных действий. В ближайшее время перед судом предстанет супруга погибшего.

Прокурор изучает материалы дела для составления обвинительного заключения, уточнили в надзорном ведомстве.

16 декабря стало известно о прекращении дела против 68-летней Елены Кохал — тещи расчлененного рэпера, которую ранее следствие считало пособницей его убийства. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Ее задержали в октябре 2020 года и хотели арестовать, но на заседании в Смольнинском суде она потеряла сознание. Меру пресечения ей не избрали. Адвокаты уверяют, что арестом Кохал следователи пытались добиться признаний от ее дочери.

О гибели рэпера стало известно 30 июля 2020 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили Марину Кохал. Она уверяла, что супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров и умер не своей смертью.

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Любовь Ширижик
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