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Крупнейший в мире самолет повредил стойку шасси

У Ан-225 «Мрия» перед вылетом из Польши обнаружили неисправности основной стойки шасси

Фото: Chen Junfeng / globallookpress.com

Украинский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» повредил основную стойку шасси перед вылетом из Польши. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу авиастроительного предприятия «Антонов».

Уточняется, что вылет крупнейшего в мире самолета пришлось задержать из-за «незначительной технической неисправности». Для устранения выявленной поломки на помощь судну был направлен самолет Ан-26 со специалистами на борту. Они осмотрят «Мрию», устранят проблему и при необходимости проверят другие детали.

«Довольно оперативно должны это исправить. Это будет понятно, когда команда [техников] прибудет на место», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Ан-225 «Мрия» снес забор при посадке в частном аэропорту Котсуолд, Великобритания. Потоками воздуха самолет сбил ограждение, выставленное по периметру взлетно-посадочной полосы. О пострадавших в результате произошедшего не сообщалось.

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Варвара Кошечкина
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